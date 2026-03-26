Quando Tiafoe fece impazzire Sinner | guarda gli highlights di Vienna nel 2021

Nel 2021, durante un torneo a Vienna, Tiafoe e Sinner si sono affrontati in un match che ha lasciato il segno. In quella partita, Tiafoe ha suscitato entusiasmo tra il pubblico, portando Sinner a una prestazione intensa. Questa sera, i due tennisti si sfidano nuovamente, proseguendo un confronto che ha già coinvolto gli appassionati in passato.

Questa sera Sinner e Tiafoe tornano ad affrontarsi dopo una serie di match in cui lo spettacolo non è mai mancato. Qui una sfida che fece la storia. Atp 500 di Vienna, 2021: Sinner in vantaggio di un set si fa recuperare da Tiafoe, protagonista di uno "show" che lo stesso Sinner definì "irrispettoso", tra colpi al corpo e gesti irrisori verso l'azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quando Tiafoe fece impazzire Sinner: guarda gli highlights di Vienna nel 2021 Articoli correlati Leggi anche: Sinner-Tiafoe a Miami: ecco quando gioca Jannik e dove vederlo Quando si gioca Sinner-Tiafoe a Miami? Definito anche l’orario della sfidaJannik Sinner è approdato ai quarti di finale dell’ATP di Miami dopo aver sconfitto per 7-5, 7-6 (4) l’americano Alex Michelsen in un’ora e 42 minuti...