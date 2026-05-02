Zanardi ci lascia | addio al campione che ha insegnato al calcio la vera resilienza

Un campione ha lasciato questa vita all’età di 59 anni. Dopo aver vissuto un’esperienza che ha segnato profondamente la sua carriera, il suo legame con il calcio è rimasto impresso nel ricordo di molti, soprattutto attraverso il racconto di “Sfide”. La sua scomparsa ha suscitato una forte commozione tra chi ha seguito le sue imprese e il suo percorso di vita.

di Lorenzo Vezzaro Zanardi scompare a 59 anni lasciando un vuoto incolmabile: il suo legame con il pallone resterà scolpito nel racconto di “Sfide”. Alex Zanardi è stato l’emblema della resilienza, un campione assoluto dei motori e dello sport paralimpico. La notizia della sua scomparsa, comunicata stamane dalla famiglia, scuote nel profondo tutta l’Italia. Come gran parte dei suoi connazionali, Zanardi ha da sempre coltivato un legame profondo e genuino con il calcio. Il suo approccio al pallone non è mai stato quello del tifoso accecato dalla fazione, bensì quello di un sincero amante dello sport puro, vissuto come continua metafora di vita, duro lavoro e superamento dei propri limiti personali.🔗 Leggi su Internews24.com

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