Zampolli inchiesta di Report | l’intervista alla zia e la telefonata shock su Wenstein

Un'inchiesta di Report riaccende l’attenzione su un caso legato a questioni di natura personale e politica. La trasmissione ha mostrato un’intervista alla zia di una persona coinvolta e una telefonata che ha suscitato molta attenzione. La vicenda, collegata alle tematiche del movimento MeToo, sta attirando l’interesse dei media e del pubblico, con nuovi dettagli che vengono resi noti in anticipo rispetto alla messa in onda completa.

Tra MeToo, politica e scontri personali: il caso Zampolli torna a far discutere. Nell’anticipazione della prossima puntata di Report una conversazione con una vittima di Wenstein e nuove polemiche sulle accuse familiari La trasmissioneReporttorna con una nuova inchiesta: al centro della puntata in onda domenica sera c’è una telefonata esclusiva che coinvolgePaolo Zampollie una vittima del produttore cinematograficoHarvey Weinstein. Secondo quanto anticipato, la conversazione risale a pochi giorni dalla pubblicazione dell’inchiesta delThe New Yorkerche diede avvio allo scandaloMeToo. Nella telefonata,Zampolli avrebbe indirizzato la donna verso un avvocato che, in seguito, si scoprirà legato alla difesa di Weinstein.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Zampolli, inchiesta di Report: l’intervista alla zia e la telefonata shock su Wenstein Notizie correlate Patto tra Paolo Zampolli e Melania Trump, Report rivela l'audio di una telefonata: "Sarai protetto"Una telefonata tra Paolo Zampolli, amico di Donald Trump e inviato speciale del Governo Usa, e un interlocutore legato alle Nazioni Unite rivelerebbe... Paolo Zampolli, l’inviato di Trump diffida Report dalla messa in onda della sua intervista sul caso Epstein. Cosa c’è nel servizio?Paolo Zampolli ha diffidato la trasmissione Report dal mandare in onda la sua intervista sul caso Epstein, in programma domani, domenica 19 aprile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Coprimi le spalle e sarai protetto: a Report l'audio della telefonata in cui Zampolli rivela il patto con Melania Trump; Inchiesta Report sugli Epstein files, Mottola: Zampolli è una copertura, emerge che Epstein abbia presentato Melania a Trump; Report 2025/26 - Puntata del 26/04/2026 - Video; L'audio esclusivo di Report sul presunto patto tra Zampolli e Melania Trump. L'audio esclusivo di Report, la telefonata di Zampolli per convincere una vittima di Weinstein ad andare dall'avvocato del produttoreLa trasmisione Report è entrata in possesso di una telefonata esclusiva, avvenuta a pochi giorni dalla pubblicazione dell’inchiesta del New Yorker che diede inizio allo scandalo MeToo, in cui l’inviat ... msn.com Report, la telefonata di Zampolli alla vittima di Weinstein per convincerla ad affidarsi all'avvocato del produttore«Questo tizio deve pagare per quello che ha fatto. Harvey andrà in galera! Non preoccuparti, è finito». In una telefonata esclusiva rivelata da Report Paolo Zampolli (oggi inviato speciale di Donald ... roma.corriere.it L'audio esclusivo di Report, la telefonata di Zampolli a una vittima di Weinstein x.com Paoli Zampolli: "Mia zia pagata per l'intervista a Report. Lei è la ladra e anche razzista verso il Sud" L'inviato di Trump in Italia, respinge le accuse che gli rivolge la sorella di sua madre in tv Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook