Un rapporto tra un uomo e l'ex first lady sarebbe stato svelato da un audio di una telefonata avvenuta nel 2017. In questa conversazione, l'uomo avrebbe affermato di aver stretto un accordo con la donna, dicendo che “sarai protetta”. La registrazione è stata resa pubblica da un reportage, che ha analizzato il contenuto della telefonata e le dichiarazioni rilasciate durante l'interazione.

Una telefonata tra Paolo Zampolli, amico di Donald Trump e inviato speciale del Governo Usa, e un interlocutore legato alle Nazioni Unite rivelerebbe un patto tra l’imprenditore italiano e Melania, la moglie del presidente americano. Lo ha rivelato Report nelle anticipazioni della puntata che andrà in onda il 26 aprile. Senza sapere di essere registrato, Zampolli avrebbe parlato di questo accordo. L’audio della telefonata sul patto tra Melania e Zampolli In una telefonata del 2017 tra Paolo Zampolli e un interlocutore legato alle Nazioni Unite, l’imprenditore italiano avrebbe raccontato l’esistenza di un patto con la first lady americana. Alla vigilia delle elezioni, Melania Trump gli avrebbe chiesto di “coprirle le spalle“, promettendo in cambio protezione una volta conquistata la Casa Bianca.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Patto tra Paolo Zampolli e Melania Trump, Report rivela l'audio di una telefonata: "Sarai protetto"

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n un audio esclusivo che Report è in grado di farvi ascoltare per la prima volta, l’inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli rivela in una telefonata dell’esistenza di un patto stipulato tra lui e Melania Trump prima delle elezione presidenziali del 2016. Do x.com