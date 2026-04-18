Paolo Zampolli l’inviato di Trump diffida Report dalla messa in onda della sua intervista sul caso Epstein Cosa c’è nel servizio?

Paolo Zampolli, noto come inviato di Trump, ha inviato una diffida a Report chiedendo di non trasmettere la sua intervista sul caso Epstein, prevista per domenica 19 aprile. La richiesta è stata comunicata prima della messa in onda del servizio. Al momento, non sono state fornite ulteriori spiegazioni sulle motivazioni di questa decisione. La puntata, comunque, continuerà con la programmazione prevista.

Paolo Zampolli ha diffidato la trasmissione Report dal mandare in onda la sua intervista sul caso Epstein, in programma domani, domenica 19 aprile. A renderlo noto è stato Sigfrido Ranucci su Facebook: «L’inviato speciale di Trump ci ha diffidati dal mandare in onda il servizio su Epstein e Melania Trump che lo riguarda», scrive Ranucci. Ma cosa contiene l’inchiesta? Secondo le anticipazioni del programma, il giornalista Sacha Biazzo ha raccolto in Brasile la testimonianza esclusiva di Amanda Ungaro, ex compagna di Zampolli, che avrebbe parlato per la prima volta dei presunti legami tra l’imprenditore italiano, il presidente degli Stati Uniti, la First Lady e il finanziere pedofilo.🔗 Leggi su Open.online

Stephanie Miller Reacts to Melania Trump’s DAMNING EPSTEIN CONFESSION

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