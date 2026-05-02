Zak Brown | l’uscita di Lambiase da Red Bull potrebbe creare situazioni scomode

Gianpiero Lambiase ha lasciato il suo ruolo all’interno della squadra di Formula 1, suscitando reazioni tra i membri del paddock. Zak Brown ha commentato che questa decisione potrebbe portare a situazioni “scomode” nelle dinamiche del circus. La sua uscita arriva in un momento di cambiamenti nelle squadre di vertice, generando discussioni tra addetti ai lavori e tifosi. La notizia ha attirato l’attenzione di osservatori e giornalisti specializzati nel settore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il CEO della McLaren, Zak Brown, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla permanenza di Gianpiero Lambiase nella squadra Red Bull, suggerendo che la situazione potrebbe diventare “scomoda” man mano che la stagione di Formula 1 prosegue. La notizia della partenza di Lambiase da Red Bull per McLaren, annunciata durante la pausa di aprile, ha sorprendentemente previsto un suo ingresso nel nuovo team non prima del 2028. Lambiase assumerà il ruolo di Chief Racing Officer presso McLaren, riportando direttamente al team principal Andrea Stella.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Zak Brown: l’uscita di Lambiase da Red Bull potrebbe creare situazioni “scomode”. Notizie correlate F1, crisi Red Bull: il piano di Zak Brown per rapire Verstappen?? Cosa sapere Red Bull registra zero podi nel 2026 a causa dei nuovi regolamenti tecnici. Leggi anche: Zak Brown rivela quale squadra accoglierebbe Max Verstappen in caso di addio alla Red Bull. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Zak Brown, 'legami finanziari tra team minano l'integrità della F1'; Terremoto in Formula 1, McLaren contro tutti: le accuse (alla Mercedes); F1, Zak Brown contro Red Bull e Ferrari: Sono sleali. Lambiase? Sarà la nostra forza - Formula 1; Zak Brown contro la partecipazione economica tra team rivali. Zak Brown: l’uscita di Lambiase da Red Bull potrebbe creare situazioni scomode.Il CEO della McLaren, Zak Brown, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla permanenza di Gianpiero Lambiase nella squadra Red Bull, suggerendo che la situazione potrebbe diventare scomoda man mano c ... napolipiu.com Zak Brown rivela quale squadra accoglierebbe Max Verstappen in caso di addio alla Red Bull.Zak Brown ha recentemente suggerito che McLaren prenderebbe in considerazione l’idea di ingaggiare Max Verstappen solo nel caso in cui uno dei piloti attuali, Lando Norris o Oscar Piastri, decidessero ... napolipiu.com FUTURO VERSTAPPEN: SI ACCENDE IL MERCATO F1 Il nome di Max Verstappen continua a dominare il paddock… e questa volta è Zak Brown a far discutere con una dichiarazione chiarissima: “Se dovessi scommettere, direi Mercedes.” Parole pes - facebook.com facebook Caso #Stella- #Ferrari: la posizione di Zak #Brown e della #McLaren #F1 x.com