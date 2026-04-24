Zak Brown rivela quale squadra accoglierebbe Max Verstappen in caso di addio alla Red Bull

Zak Brown ha annunciato quale team accoglierebbe Max Verstappen nel caso decidesse di lasciare la Red Bull. La rivelazione arriva in un momento in cui si discutono possibilità di trasferimento per il pilota. Brown ha specificato che, qualora si verificasse un cambio di squadra, Verstappen sarebbe ben accolto in un altro team di Formula 1. La dichiarazione è stata fatta durante un’intervista recente.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Zak Brown ha recentemente suggerito che McLaren prenderebbe in considerazione l’idea di ingaggiare Max Verstappen solo nel caso in cui uno dei piloti attuali, Lando Norris o Oscar Piastri, decidessero di lasciare il team. Non si tratta quindi di un possibile sostituto diretto di uno dei due talenti, ma di una voce che si inserisce nel dibattito sulle future dinamiche nel mondo della Formula 1. Nell’arco dell’anno, Verstappen ha espresso dubbi sul suo futuro con Red Bull, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Zak Brown rivela quale squadra accoglierebbe Max Verstappen in caso di addio alla Red Bull. Notizie correlate Leggi anche: Max Verstappen e il suo team rispondono alle critiche di Zak Brown in un’intervista. Leggi anche: Relazione tesa tra Zak Brown e Oscar Piastri: chance per Max Verstappen in McLaren. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Zak Brown rivela quale squadra accoglierebbe Max Verstappen in caso di addio alla Red Bull.; Vasseur o Stella: Mazzola rivela il profilo perfetto per il Team Principal della Ferrari in F1; Zak Brown scatenato contro Red Bull e Ferrari: la F1 sta affrontando una crisi di credibilità?; Zak Brown dichiara Andrea Stella come il collante vitale della McLaren in mezzo all'arrivo di GianPiero Lambiase. F1, Zak Brown: I legami finanziari tra team minano l'integrità del nostro sportZak Brown, Ceo della McLaren, denuncia i legami finanziari tra le squadre rivali, i quali minerebbero l'integrità del motorsport. In una conferenza stampa, non riferendosi esplicitamente al team ang ... napolimagazine.com Dal ritorno della Turchia in calendario all’ala Macarena della Red Bull, passando alle dichiarazioni di Zak Brown e James Vowles: gli articoli del giorno #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno #newsf1 - facebook.com facebook McLaren – Zak Brown: “Horner in F1 Sarebbe un bene” Il manager americano, CEO della scuderia di Woking, ha espresso le sue opinioni sulle recenti speculazioni che riguardano il mondo della massima categoria x.com