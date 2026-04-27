F1 crisi Red Bull | il piano di Zak Brown per rapire Verstappen

La scuderia Red Bull ha registrato zero podi nel 2026 a causa dei nuovi regolamenti tecnici. Nel frattempo, Zak Brown ha presentato un piano per convincere Max Verstappen a trasferirsi alla McLaren, coinvolgendo anche l'inserimento di nuovi tecnici nel team. La situazione sta attirando l'attenzione degli appassionati, con l'obiettivo di capire quali sviluppi porterà questa strategia.

?? Cosa sapere Red Bull registra zero podi nel 2026 a causa dei nuovi regolamenti tecnici. Zak Brown punta al trasferimento di Max Verstappen alla McLaren tramite nuovi tecnici. Lunedì 27 aprile 2026, il paddock della Formula 1 si interroga sul possibile trasferimento di Max Verstappen alla McLaren dopo che la Red Bull ha registrato zero podi nelle prime uscite stagionali a causa di una monoposto incapace di reggere i nuovi regolamenti. Il dominio pluriennale della Red Bull sembra scricchiolare s .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F1, crisi Red Bull: il piano di Zak Brown per rapire Verstappen Notizie correlate Leggi anche: Zak Brown rivela quale squadra accoglierebbe Max Verstappen in caso di addio alla Red Bull. Verstappen scuote la F1: crisi Red Bull e futuro incerto nel 2026Il futuro di Max Verstappen in Formula 1 è al centro di un dibattito che coinvolge l’intera categoria, dopo che il pilota Red Bull Racing ha espresso... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Buemi: La Red Bull è partita con un motore costruito da zero. È un risultato incredibile; F1 | Ceccarelli: Verstappen fa il gioco delle parti, ma non lascerà il mondo dei GP; Red Bull, dopo tanti addii ingaggia un ex Ferrari per risollevare l'area tecnica; F1 2026 Red Bull estremizza l’ala Macarena: sfida Ferrari. F1 2026 Red Bull, dopo gli addii serve una nuova identitàF1 2026 – La Red Bull entra in una fase delicata della sua storia: non una crisi immediata, ma un lento cambiamento strutturale che potrebbe incidere sul futuro competitivo del team.ContentsUna transi ... newsf1.it F1 | Red Bull, crisi continua: lo scatto che rivela il peso shock. Ferrari volaIl mistero sulle scarse prestazioni della Red Bull in questo avvio di stagione ha trovato un altro colpevole, e la risposta arriva direttamente dagli spalti. Una clamorosa immagine rubata dalle ... f1-news.eu La stagione degli addii sembra non aver ancora esaurito le sue sorprese per Red Bull. Ad aggiungere un nuovo tassello a questa fase di profondo cambiamento sarà infatti la partenza di Gianpiero Lambiase, che dal 2028 si trasferirà in McLaren, interrompen - facebook.com facebook Red Bull annuncia cambiamenti nella propria struttura tecnica: Waterhouse promosso, diventa Chief Perfomance e arriva Landi, ex Ferrari e Racing Bulls #SkyMotori #F1 #Formula1 #RedBull x.com