XRP | il leverage crolla dopo la Fed torna ai livelli di febbraio

Dopo l’annuncio della Federal Reserve, il livello di leverage su XRP si è ridotto drasticamente, tornando ai valori di febbraio. La decisione della banca centrale ha portato a una riduzione delle posizioni aperte sulla criptovaluta. Contestualmente, si registra un calo del volume di denaro in corso di vendita (CVD) sul mercato spot, influenzando il prezzo attuale di XRP. Questi movimenti si sono verificati in un breve periodo di tempo dopo l’intervento della Fed.

? Cosa scoprirai Perché la decisione della Fed ha azzerato le posizioni su XRP?. Come influisce il calo del CVD spot sul prezzo attuale?. Quali livelli tecnici deve superare XRP per evitare il crollo a 1,25$?. Chi sta frenando la ripresa nonostante la pulizia del leverage?.? In Breve CVD spot sceso verso 920 milioni di dollari dal 17 aprile scorso.. CVD perpetuo Binance precipitato da -271 milioni a -383 milioni di dollari.. Prezzo XRP stabilizzato intorno a 1,37 dollari con supporto a 1,35 dollari.. Rischio discesa verso 1,25 dollari se fallisce il supporto tra 1,33 e 1,35 dollari.. Il mercato delle criptovalute ha subito una violenta contrazione del leverage su XRP il 29 aprile, proprio mentre la Federal Reserve manteneva i tassi d’interesse tra il 3,50% e il 3,75%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - XRP: il leverage crolla dopo la Fed, torna ai livelli di febbraio Notizie correlate Bitcoin crolla: Trump e la Fed di Warsh scatenano il panicoIl mercato delle criptovalute si trova in una fase di profonda instabilità nel marzo 2026, con il Bitcoin che ha subito un crollo verticale partendo... XRP: il deficit crolla, i compratori tornano in azioneIl deficit di volume aggressivo nel mercato dei futures XRP si sta riducendo, segnando un’importante inversione di tendenza dopo mesi di pressione...