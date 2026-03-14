Nel marzo 2026 il mercato delle criptovalute vive un momento di forte turbolenza, con il Bitcoin che ha registrato un crollo repentino dopo aver toccato un massimo nell’autunno precedente. La situazione si è aggravata dopo le dichiarazioni di alcuni esponenti politici e le azioni della Federal Reserve, che hanno contribuito a generare una fuga di investimenti dal settore. La volatilità ha portato a perdite significative per gli investitori.

Il mercato delle criptovalute si trova in una fase di profonda instabilità nel marzo 2026, con il Bitcoin che ha subito un crollo verticale partendo da un picco raggiunto nell’autunno precedente. La situazione è aggravata dalle decisioni politiche del nuovo governo americano guidato da Donald Trump e dall’orientamento restrittivo della Federal Reserve sotto l’influenza di Kevin Warsh. L’asset digitale, considerato da molti come oro moderno, ha mostrato una volatilità estrema che ha scosso la fiducia degli investitori istituzionali e retail. Le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente hanno agito come catalizzatore per questa discesa dei prezzi, confermando che la sicurezza finanziaria promessa non tiene la promessa iniziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin crolla: Trump e la Fed di Warsh scatenano il panico

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