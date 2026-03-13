XRP | il deficit crolla i compratori tornano in azione

Nel mercato dei futures XRP, il deficit di volume aggressivo si sta riducendo, segnando una svolta dopo mesi di vendite intense. I compratori stanno mostrando segnali di ritorno, mentre la pressione di vendita diminuisce. La situazione indica un cambiamento nel comportamento degli operatori, con un rallentamento delle operazioni di vendita e un aumento dell’attività di acquisto.

Il deficit di volume aggressivo nel mercato dei futures XRP si sta riducendo, segnando un’importante inversione di tendenza dopo mesi di pressione vendita. Mentre il prezzo si stabilizza sotto i 1,50 dollari, l’indicatore CVD a 90 giorni ha raggiunto il suo livello più alto dagli inizi di novembre. Questa dinamica suggerisce che la domanda latente nei derivati sta crescendo, anche se il mercato spot rimane in una fase di consolidamento laterale tra 1,30 e 1,45 dollari. I dati indicano che gli ordini d’acquisto aggressivi hanno superato le vendite nella sessione più recente, creando un delta positivo di circa 3,36 milioni di token. L’asset continua a muoversi in un range ristretto mentre i trader ricalibrano le loro posizioni in attesa di nuovi segnali di momentum. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - XRP: il deficit crolla, i compratori tornano in azione Articoli correlati Notizie sul prezzo XRP: come i possessori di XRP possono guadagnare un reddito passivo mensile stabile di $ 10.000 tramite CryptoEasilyCon i prezzi XRP che di recente hanno attirato costantemente l’attenzione del mercato, sempre più possessori di XRP stanno iniziando a porsi una... Operazione Epic Fury: tornano in azione i bombardieri strategici B-2Quattro B-2 partiti dagli Stati Uniti hanno colpito infrastrutture militari in Iran, confermando il ruolo centrale dei bombardieri strategici nelle... XRP IS THE FUTURE!!! THIS IS CRAZY (RIPPLE CEO ON STAGE!!!)