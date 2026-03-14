Un uomo affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica ha creato un’app in grado di riprodurre la voce umana in meno di un minuto. L’obiettivo è preservare il suono della propria voce prima che la malattia lo renda muto. L’app utilizza tecnologie di intelligenza artificiale per clonare la voce del paziente e consentirgli di comunicare anche dopo aver perso la capacità di parlare.

Un uomo affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica ha sviluppato un’applicazione rivoluzionaria capace di replicare fedelmente la voce umana in meno di un minuto. Lo strumento, nato dall’esigenza di non rassegnarsi a un linguaggio sintetico e robotico, permette ai genitori colpiti da malattie degenerative di continuare a narrare storie ai propri figli con il proprio timbro originale. Grazie all’integrazione di sofisticati algoritmi, la piattaforma trasforma il testo in audio preservando l’identità sonora e le sfumature emotive di chi la utilizza. Padre e figlio insieme sul divano (FreePik) La storia di questa innovazione inizia a Mount Washington, in Pennsylvania, dove David Betts, un consulente cinquantacinquenne appassionato di ciclismo, riceve nel 2024 la diagnosi di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica). 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Papà leggerà per sempre”: crea un’app per clonare la sua voce prima che la SLA lo renda muto

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