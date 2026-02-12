Le voci sul futuro di David Finlay si fanno sempre più insistenti. Le due grandi promozioni americane, WWE e AEW, sembrano pronte a sfidarsi per portarlo sotto contratto. Finlay, attualmente in forza alla NJPW, potrebbe presto cambiare sponda e approdare negli Stati Uniti, ma ancora non c’è nulla di deciso. La sua scelta potrebbe segnare un’altra svolta nel panorama del wrestling internazionale.

Le voci sul futuro di David Finlay stanno guadagnando consistenza, con una possibile svolta che potrebbe coinvolgere le principali promozioni statunitensi. Dopo oltre un decennio in New Japan Pro Wrestling, l’atleta sembrerebbe pronto a guardare oltre i confini giapponesi, con scenari che potrebbero interessare sia l’AEW sia la WWE. Nel contesto delle voci che circolano, si parla di un forte interesse da parte della WWE, anche se non è stato firmato alcun contratto. Allo stesso tempo, circolano indicazioni su una possibile intesa doppia che permetterebbe a Finlay di operare prevalentemente negli Stati Uniti mantenendo interazioni con la NJPW. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - WWE e AEW in gara per ingaggiare una stella della NJPW

Dopo la scadenza del contratto con la NJPW, Gabe Kidd ha attirato l’interesse di entrambe le principali promotion di wrestling negli Stati Uniti, WWE e AEW.

Dopo aver lasciato la WWE, AJ Styles sta valutando le sue prossime mosse.

