Infortunio di Xavier Woods | aggiornamenti e tempi di recupero

La situazione di Xavier Woods è stata aggiornata di recente dai vertici WWE, con enfasi sulla riabilitazione dopo un infortunio alla spalla. L'aggiornamento è arrivato al di fuori del ring, durante un evento dedicato al wrestling sportivo, dove sono emerse anche riflessioni sull'equilibrio tra recupero fisico e le altre passioni dell'atleta. kofi kingston ha comunicato a Raw il 16 febbraio che Woods sta vivendo un infortunio alla spalla da tempo e che potrebbe richiedere una pausa dal ring. Sempre all'inizio di questa fase, Woods ha fornito un aggiornamento durante il wwe 2k26 creator fest tenutosi presso la sede centrale della WWE, spiegando che la condizione non è ancora completamente guarita ma che l'ottimismo resta alto per i tempi di rientro. Secondo l'atleta, sollevare oggetti pesanti provoca dolore e la spalla è stata messa in test: l'obiettivo resta una riabilitazione mirata nelle settimane a venire.

