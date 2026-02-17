Xavier Woods si ferma a causa di un infortunio alla spalla subito durante l'ultimo evento di WWE. La lesione lo costringerà a rimanere lontano dal ring per diverse settimane, lasciando i fan del New Day delusi. Woods ha subito il problema durante una sessione di allenamento intenso, secondo quanto riferiscono le fonti ufficiali.

Brutte notizie per i fan del New Day: Xavier Woods sarà costretto a fermarsi per un infortunio alla spalla. L’annuncio è arrivato durante l’ultima puntata di WWE Raw, quando Kofi Kingston ha rivelato la situazione nel corso di un segmento andato in scena durante una pausa pubblicitaria. Kingston, affiancato da Grayson Waller, ha spiegato al pubblico che Woods combatteva in silenzio con il problema da diversi mesi: “Abbiamo delle notizie devastanti da darvi stasera. Xavier Woods è infortunato. Sta combattendo in silenzio e con coraggio contro un infortunio alla spalla da quasi tre mesi e ora il team medico lo sta obbligando a prendersi del tempo per permettere alla spalla di recuperare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Xavier Woods fuori per infortunio alla spalla

