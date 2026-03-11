WWE | Finn Bálor condivide un messaggio criptico dopo il tradimento del Judgment Day

Dopo l’episodio di RAW di questa settimana, Finn Bálor ha pubblicato un messaggio criptico sui social media, aggiungendo ulteriori dettagli alla situazione del Judgment Day. Il wrestler ha condiviso un testo che ha attirato l’attenzione dei fan, senza fornire spiegazioni specifiche. La sua comunicazione ha generato discussioni online e ha aumentato il mistero attorno ai recenti sviluppi nel gruppo.

Le conseguenze dell'episodio di RAW di questa settimana continuano a farsi sentire. Ora, Finn Bálor ha aggiunto ulteriore mistero alla situazione con un post criptico sui social media dopo il tradimento da parte del Judgment Day. Il 9 marzo 2026, durante l'episodio di RAW, la tensione all'interno dei The Judgment Day è definitivamente esplosa. Da settimane si erano manifestati piccoli segnali di attrito tra Bálor e Dominik Mysterio. Tutto è iniziato quando Dominik Mysterio è apparso insieme a Liv Morgan e Raquel Rodriguez per parlare della sua recente sconfitta del titolo Intercontinental. Mysterio ha dato la colpa a Bálor, poiché riteneva che l'ex WWE Universal Champion non avesse permesso a JD McDonagh di aiutarlo durante l'incontro.