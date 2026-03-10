WWE | Acceso dibattito a RAW tra Punk e gli Usos

Durante l’ultima puntata di RAW, CM Punk è salito sul ring per commentare la discussione avuta la settimana precedente con Roman Reigns. La scena ha coinvolto anche gli Usos, che si sono confrontati con Punk, creando un momento di alta tensione sul ring. La conversazione tra i protagonisti ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

CM Punk è salito sul ring per parlare della sua accesa discussione con Roman Reigns della scorsa settimana. Dice di non essere sicuro di come sarebbe stato accolto dal pubblico, ma sa che alcuni sono arrabbiati con lui e lo hanno definito irrispettoso per quello che ha detto a Roman riguardo il padre. Dice che Roman Reigns non lo ha mai rispettato prima, e quando il pubblico ha iniziato a cantare “OTC”, ha detto loro di trattenere il respiro perché potrebbe presentarsi. Punk dice che lo costringerà a rispettare la posizione che ricopre, e i titoli nello sport sono fatti per scoprire chi è il migliore nel loro settore o nel loro campo. I fan lo meritano come loro campione combattivo, e la concorrenza deve alzare il livello per arrivare al suo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

