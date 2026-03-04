Cody Rhodes riconquista il titolo WWE | la della decisione

Durante WrestleMania 42, Cody Rhodes ha riacquistato il titolo WWE in un match che ha visto grandi momenti di tensione e spettacolo. La serata ha coinvolto numerosi lottatori e ha visto la presenza di spettatori entusiasti, con molte sorprese sul ring e un pubblico che ha seguito con attenzione ogni fase dell'incontro. La decisione finale ha determinato il nuovo campione, portando a un risultato inatteso.

WrestleMania 42 si annuncia come uno degli spettacoli più attesi della stagione, con una dinamica backstage ricca di colpi di scena e una strategia creativa che potrebbe ridefinire i rapporti tra i protagonisti principali. L'obiettivo è elevare l'imprevedibilità della programmazione, mantenendo alta l'attenzione dei fan sulle scelte future. Secondo fonti interne, la direzione della WWE avrebbe avviato discussioni sullo spostamento del focus creativo verso Cody Rhodes contro Randy Orton fin dai primi giorni di febbraio. L'intento era creare un effetto sorpresa capace di spezzare la prevedibilità della strada verso l'evento, sfruttando la vittoria di Orton nell'Elimination Chamber come catalizzatore.