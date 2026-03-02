Cody Rhodes non parteciperà a WrestleMania come campione della WWE, dopo aver perso il titolo contro Drew McIntyre a gennaio. La federazione ha annunciato che avrà un’altra opportunità per conquistare il titolo a Smackdown. La notizia è stata comunicata ufficialmente e riguarda il percorso del wrestler verso il prossimo match importante.

Cody Rhodes, come sappiamo, non parteciperà a WrestleMania come campione indiscusso della WWE quest’anno, avendo perso il titolo contro Drew McIntyre a gennaio. Da allora Rhodes ha cercato di ottenere un incontro per il titolo a WrestleMania, ma non è riuscito a conquistare la possibilità di sfidare il campione né alla Royal Rumble né questo fine settimana all’Elimination Chamber. Durante Elimination Chamber, Rhodes ha perso contro Randy Orton dopo che Drew McIntyre è apparso ancora una volta per causare problemi. Il campione indiscusso WWE in carica ha attaccato Rhodes quando nella Chamber erano rimasti solo lui e Orton. Anche se Orton e Rhodes si sono sbarazzati di McIntyre, Orton ha approfittato del momento per colpire Rhodes con una RKO e vincere l’incontro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: "Cody Rhodes avrà un'altra opportunità per il titolo a Smackdown".

