Un wrestler noto per il suo stile deciso ha recentemente deciso di rendere omaggio al suo cane Larry con un nuovo tatuaggio. Larry è stato un compagno molto amato dall’atleta, che ha spesso condiviso momenti della propria vita legati al cane, anche attraverso le storyline e le apparizioni pubbliche. La scelta del tatuaggio rappresenta un gesto personale e significativo per l’atleta, che ha espresso il suo affetto per Larry in modo visibile sulla pelle.

CM Punk ha sempre nutrito un amore viscerale per il suo cane Larry, che si è spesso inconsapevolmente trovato al centro di situazioni (storyline e no) legate al mondo del Wrestling. A fine 2026, tuttavia, Larry ha come si suol dire “attraversato il ponte” lasciando un grande dolore ai suoi proprietari. Per questa ragione lo Straight Edge ha voluto imprimersi sulla pelle un tatuaggio che gli permetta di avere il suo amato cane con sé per sempre. Nuovo tatuaggio per CM Punk, il protagonista è Larry. A diffondere il video sui social è stato Fightful, che su X ha diffuso il video del work in progress del nuovo tatuaggio di CM Punk che, nel vedere l’opera conclusa, non ha potuto trattenere la sua commozione.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk ricorda il suo amato Larry con un nuovo tatuaggio

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