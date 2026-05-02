WWE | Aggiornata la card di Backlash

A una settimana dall’evento, la card di WWE Backlash è stata aggiornata. Il pay-per-view si svolgerà nella Benchmark International Arena di Tampa, in Florida, e sarà trasmesso in Italia nella notte tra sabato e domenica, 9 e 10 maggio. La data si avvicina e i fan attendono con interesse gli incontri programmati per questo appuntamento della WWE-TKO.

Mancano solamente sette giorni al nuovo appuntamento in premium live event di casa WWE-TKO: sabato 9 maggio (che da noi in Italia sarà già domenica 10) alla Benchmark International Arena di Tampa, in Florida, si terrà WWE Backlash. Ci eravamo abituati a un Backlash che era una sorta di rivincita per alcuni dei match visti in quel di WrestleMania, ma dall’andamento degli appuntamenti settimanali con Raw e SmackDown è più che evidente che non è più così. Backlash: la card aggiornata. Al momento sono cinque i match annunciati per il prossimo PLE, e solamente uno ha il sapore di rivincita di quanto visto a WrestleMania: WWE World Heavyweight Championship Match: Roman Reigns (c) vs.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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FULL MATCH: Pat McAfee vs. Gunther: Backlash 2025

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