WWE NXT | aggiornata la card di Vengeance Day

Ufficiale l’NXT Underground Match tra Lola Vice e Kelani Jordan: la card del 7 marzo prende forma. Si arricchisce la card di NXT Vengeance Day, il Premium Live Event in programma il 7 marzo dal WWE Performance Center di Orlando, Florida. Durante l’ultima puntata di NXT è stato ufficializzato un nuovo incontro: Lola Vice e Kelani Jordan si affronteranno in un NXT Underground Match. Le due sono in rivalità da diverse settimane e l’episodio più recente le ha viste protagoniste di una rissa negli spogliatoi. Successivamente, Vice ha fatto irruzione nell’ufficio del General Manager Robert Stone, chiedendo ufficialmente il match con questa stipulazione speciale. Stone ha accettato, rendendo l’incontro parte della card del PLE. Vengeance Day sarà trasmesso in diretta su Peacock negli Stati Uniti e su Netflix a livello internazionale. Con un match titolato maschile, uno femminile e ora una sfida Underground pronta a esplodere, la card comincia a prendere forma in vista dell’appuntamento di marzo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

