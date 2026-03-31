WWE | Aggiornata la card per WrestleMania 42

Durante la puntata di Monday Night Raw trasmessa il 30 marzo, sono stati annunciati nuovi incontri per WrestleMania 42, aggiornando così la card dell’evento. Sono stati confermati alcuni match e sono stati introdotti nuovi incontri che si svolgeranno durante la manifestazione. La registrazione ha mostrato l’intensificarsi delle preparazioni per l’evento che si terrà prossimamente.

La puntata di Monday Night Raw andata in onda il 30 marzo ha premuto con forza sull’acceleratore di WrestleMania 42 con l’aggiunta di alcuni incontri. Sebbene molti fan facciano fatica ad avvertire il classico hype che precede lo Showcase of the Immortals – e la brusca frenata nella vendita dei biglietti confermi questo sentimento – la WWE le tenta un po’ tutte per stuzzicare il pubblico: è giunta ieri, infatti, la notizia che l’host delle due serate di WrestleMania, che per il secondo anno di fila si terrà a Las Vegas, sarà nientemeno che John Cena. Anche la card non contribuisce ad accrescere l’interesse del pubblico, e le aggiunte annunciate nel corso della puntata di Raw provano a fare la differenza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Aggiornata la card per WrestleMania 42 Articoli correlati Card WWE WrestleMania 42: Tutti i match confermatiCon due serate programmate, WrestleMania 42 si presenta come uno degli appuntamenti più attesi della stagione WWE, caratterizzato da una card ancora... WrestleMania 42: card ancora incerta e WWE in fase di stalloIl percorso verso WrestleMania 42 sta prendendo forma, con l'Elimination Chamber che definisce i margini della costruzione. Massive Spoiler in the New WrestleMania 42 Promo Altri aggiornamenti su WWE Aggiornata la card per WrestleMania... Discussioni sull' argomento WWE: WrestleMania 42, la card aggiornata al 24 marzo; La card di NXT Stand and Deliver 2026; WWE: Appello delle Bella Twins in vista di WrestleMania 42. WWE: Card aggiornata (17 marzo) di WrestleMania 42Scopri con Spazio Wrestling, la card aggiornata di WrestleMania 42, lo show più importante dell'anno della WWE ... spaziowrestling.it Aggiornamento banca dati IMI La banca dati online è stata aggiornata. Invitiamo chi ha fornito un nominativo a verificare la correttezza dei dati pubblicati, consultando la pagina dedicata: https://www.bancadatiinternatimilitariitaliani.it/ricerca/ Per effettuare la ric facebook Mappa aggiornata del peso dei Paesi del Medioriente in 4mila società italiane. Che cosa emerge da un rapporto di InfoCamere. x.com