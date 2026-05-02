Alla vigilia del WTA 1000 di Madrid 2026, si prospetta una finale inaspettata con le due giocatrici che si sfideranno per il titolo. Le due atlete sono arrivate fino a questa fase dopo aver superato diversi turni e si preparano a concorrere per il trofeo in una partita che ha sorpreso gli appassionati di tennis. La finale tra queste due avversarie rappresenta un momento di grande interesse per il torneo.

La finale del WTA 1000 di Madrid 2026 propone un incrocio decisamente inatteso alla vigilia del torneo. Infatti a contendersi il titolo sulla terra rossa della Caja Mágica saranno la russa Mirra Andreeva e l’ucraina Marta Kostyuk, rispettivamente nona e ventiseiesima testa di serie. Un epilogo sorprendente per un torneo che ha visto eliminazioni illustri turno dopo turno, con nessuna tra le prime otto del seeding capace di arrivare almeno in semifinale. Per Andreeva si tratta della terza finale del 2026, dopo i titoli conquistati ad Adelaide e Linz. La russa si conferma in un ottimo momento di forma, visto che era reduce dall’ottima apparizione al torneo di Stoccarda (semifinale).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Madrid 2026, la finale a sorpresa. Andreeva e Kostyuk a caccia del titolo

Kostyuk vs Andreeva Madrid Final Just Got INSANE! Marta’s Revenge #shorts

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