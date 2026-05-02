World Relays Gaborone prima giornata | tre staffette azzurre a Pechino

Nella prima giornata dei World Relays di Gaborone, tre staffette italiane si sono qualificate per i Mondiali del 2027. La squadra femminile della 4x100 ha concluso con un tempo di 42.94 secondi, mentre quella della 4x400 si è piazzata al terzo miglior risultato di sempre in Italia, con un crono di 3:24. Le atlete italiane hanno dominato la scena in questa fase della competizione.

Le donne trascinano l’Italia: qualificate ai Mondiali 2027 la 4×100 femminile (42.94), la 4×400 femminile (terzo tempo italiano di sempre con 3:24.46) e la 4×400 mista (3:10.60). Domani la 4×100 maschile e mista ci riprovano. Tre su cinque. La prima giornata delle World Relays di Gaborone si chiude con un bilancio positivo per l’Italia, che qualifica ai Mondiali di Pechino 2027 tre delle cinque staffette in gara. A trascinare la spedizione azzurra è la componente femminile, protagonista assoluta di un sabato da incorniciare sotto il sole del Botswana, con lo stadio nazionale infuocato di passione e le tribune colme dei sostenitori degli idoli di casa.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: World Relays Gaborone 2026: 30 azzurri in Botswana per conquistare il pass per i Mondiali di Pechino Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista e 4×100 donne azzurre in finale e a Pechino 2027! Contenuti di approfondimento Temi più discussi: World Relays 2026: il programma, la squadra azzurra e dove vedere le gare delle staffette dell’Italia · Atletica; Gaborone Day 1: missione Pechino 2027; World Relay: le staffette italiane (decimate) vanno a caccia dei mondiali; World Relays 2026 oggi: orari 2 maggio, tv, streaming, italiani in gara. World Relays, Italia tra luci e ombre a Gaborone: 4×400 mista già qualificataPrima giornata in Botswana tra segnali positivi e occasioni mancate: bene la 4x400 mista, 4x100 donne in finale, uomini e mista sprint rinviati al Day 2 È inizi ... sportface.it L’Italia svela le formazioni per le World Relays: i quartetti a caccia dei Mondiali, grandi chiusure con Ali e DossoL'Italia vuole essere grande protagonista nella prima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che si disputano durante questo ... oasport.it ! #WorldRelays A Gaborone (Botswana) Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti, Eloisa Coiro qualificano la 4x400 mista per i Mondiali di Pechino 2027 con 3:10.60 Quinta la 4x100 mista con Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andr - facebook.com facebook L’ #atletica italiana guarda a #Gaborone in Botswana, teatro il 2 e 3 maggio delle #WorldRelays. I dettagli su #zonamistamagazine x.com