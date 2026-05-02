LIVE Atletica World Relays 2026 in DIRETTA | 4×400 mista e 4×100 donne azzurre in finale e a Pechino 2027!

Alle World Relays 2026 si sono svolte le batterie dei 4×400 metri misti e dei 4×100 metri donne, con le squadre italiane che sono riuscite a qualificarsi per la finale. La squadra italiana di staffetta 4×100 donne è arrivata seconda nella propria batteria, ottenendo così l’accesso alla fase successiva. La Gran Bretagna, invece, è stata squalificata, permettendo alle azzurre di avanzare. La finale si terrà in vista dei prossimi campionati mondiali del 2027 a Pechino.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.17: ITALIA QUALIFICATA! Squalificata la Gran Bretagna e dunque azzurre seconde nella seconda batteria 15.16: La quinta di questa terza batteria non deve fare meno di 42?94. Queste le protagoniste: 1 Nigeria Chigozie Rosemary NWANKWO Obi Jennifer CHUKWUKA Maria THOMPSON OMOKWE Miracle EZECHUKWU 42.22 46.20 2 Botswana Loungo MATLHAKU Boitshepiso KELAPILE Nancy BUDZWANI Nono Kesego KGARI 44.66 45.58 3 Hungary Zita SZENTGYÖRGYI Boglárka TAKÁCS Luca KOZÁK Anna TÓTH 43.33 43.93 4 France Chloé GALET Gémima JOSEPH Helene PARISOT Sarah RICHARD 41.78 5 Belgium Camille SONNEVILLE Lotte VAN LENT Rani VINCKE Janie DE NAEYER 42.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista e 4×100 donne azzurre in finale e a Pechino 2027! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista azzurra in finale e qualificate per Pechino 2027! Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della qualificazione per Pechino 2027 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming; Dosso guida l'Italia giovane nelle World Relays di Gaborone; World Relays 2026: l’Italia a Gaborone caccia dei pass mondiali. Programma e Azzurri; LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Italia con tante assenze, ma c’è Zaynab Dosso! Svelate le formazioni. LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista azzurra in finale e qualificate per Pechino 2027!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.05: Si passa alla 4x100 donne, queste le protagoniste della prima batteria. Prime due e migliori due tempi in ... oasport.it L’Italia svela le formazioni per le World Relays: i quartetti a caccia dei Mondiali, grandi chiusure con Ali e DossoL'Italia vuole essere grande protagonista nella prima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che si disputano durante questo ... oasport.it Italia lontana dalla finale nella 4×100 mista alle World Relays: domani una nuova chance per volare ai Mondiali - x.com Ecco i quartetti dell'Italia per le World Relays! Scopriamo le formazioni per le batterie di oggi, in palio i Mondiali - facebook.com facebook