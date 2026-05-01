Un’Italia giovane per costruire il futuro | gli azzurri a Gaborone per le World Relays

Gli atleti italiani sono arrivati a Gaborone per partecipare alle World Relays, competizione valida per la qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027. Il direttore tecnico ha incitato i 30 staffettisti, tra cui nove esordienti assoluti, con il supporto degli allenatori Dosso e Desalu. La squadra mira a ottenere i risultati necessari per la qualificazione internazionale, concentrandosi sulla preparazione in vista delle gare in Botswana.

Il DT La Torre carica i 30 staffettisti italiani alla vigilia delle World Relays in Botswana: missione qualificazione per i Mondiali di Pechino 2027, con 9 esordienti assoluti e la regia di Dosso e Desalu. Accoglienza da brividi per gli azzurri dell’atletica leggera a Gaborone, capitale del Botswana e sede delle World Relays 2026. All’arrivo in hotel, i 30 staffettisti italiani sono stati accolti da un’esplosione di colori e suoni: danze tradizionali eseguite da grandi e bambini in abiti tipici, tamburi, cori e bandiere tricolori agitate con entusiasmo. Un benvenuto che ha caricato ulteriormente il gruppo in vista di una competizione cruciale.🔗 Leggi su Sportface.it

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