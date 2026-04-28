World Relays Gaborone 2026 | 30 azzurri in Botswana per conquistare il pass per i Mondiali di Pechino

Da sportface.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra italiana di atletica leggera è partita da Fiumicino verso Gaborone, in Botswana, per partecipare ai World Relays 2026. La manifestazione si svolgerà sabato e domenica, con cinque staffette in programma. L’obiettivo principale è ottenere uno dei 12 posti disponibili su 16 per i Campionati del Mondo di Pechino 2027. Sono in tutto 30 gli atleti italiani presenti alla competizione africana.

La spedizione italiana è partita da Fiumicino nella tarda serata di martedì. Cinque staffette in gara sabato e domenica con 12 posti su 16 per i Mondiali 2027 in palio. Diretta tv su RaiSport il 2 e 3 maggio dalle 14:00 È partita la road to Gaborone. Nella tarda serata di martedì la spedizione azzurra ha lasciato l’aeroporto di Fiumicino diretta in Botswana, dove sabato 2 e domenica 3 maggio si disputano le World Relays, l’evento mondiale dedicato alle staffette che mette in palio 12 dei 16 posti disponibili per i Mondiali di Pechino 2027. Dopo uno scalo ad Addis Abeba, in Etiopia, il gruppo arriverà a destinazione nel pomeriggio di mercoledì.🔗 Leggi su Sportface.it

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