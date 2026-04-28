World Relays Gaborone 2026 | 30 azzurri in Botswana per conquistare il pass per i Mondiali di Pechino

La squadra italiana di atletica leggera è partita da Fiumicino verso Gaborone, in Botswana, per partecipare ai World Relays 2026. La manifestazione si svolgerà sabato e domenica, con cinque staffette in programma. L’obiettivo principale è ottenere uno dei 12 posti disponibili su 16 per i Campionati del Mondo di Pechino 2027. Sono in tutto 30 gli atleti italiani presenti alla competizione africana.

La spedizione italiana è partita da Fiumicino nella tarda serata di martedì. Cinque staffette in gara sabato e domenica con 12 posti su 16 per i Mondiali 2027 in palio. Diretta tv su RaiSport il 2 e 3 maggio dalle 14:00 È partita la road to Gaborone. Nella tarda serata di martedì la spedizione azzurra ha lasciato l’aeroporto di Fiumicino diretta in Botswana, dove sabato 2 e domenica 3 maggio si disputano le World Relays, l’evento mondiale dedicato alle staffette che mette in palio 12 dei 16 posti disponibili per i Mondiali di Pechino 2027. Dopo uno scalo ad Addis Abeba, in Etiopia, il gruppo arriverà a destinazione nel pomeriggio di mercoledì.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate World Relays 2026: l’Italia sfida il Botswana per Pechino 2027? Cosa sapere Le World Relays 2026 iniziano a Gaborone il 2 maggio per i posti a Pechino. La 4×400 azzurra riparte da Catania: nel mirino c’è il pass per le World RelaysPer la staffetta maschile 4×400 dell’Italia è già tempo di un appuntamento decisivo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Road to Gaborone: staffette verso il Botswana; World Relays 2026: l’Italia a Gaborone caccia dei pass mondiali. Il programma completo; Calendario World Relays 2026: programma, orari, tv, streaming; De Grasse torna a volare, grandi tempi a Gaborone. Tre uomini sotto i 10, Chituru Ali si testa sul mezzo giro. Calendario World Relays 2026: programma, orari, tv, streamingConto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista delle World Relays 2026, in programma a Gaborone da sabato 2 a domenica 3 maggio. La rassegna mondiale ... oasport.it World Relays Gaborone 2026: orari, iscritti, tv, come qualificarsi ai MondialiSabato 2 e domenica 3 maggio sarà di nuovo tempo di World Relays, prima grande manifestazione internazionale dell’anno, che quest’anno emigra in Africa a Gaborone, capitale del Botswana, ormai una pot ... msn.com E' TORNATO ANDRE DE GRASSE!!! clamorose prestazioni di Andre De Grasse al Golden Grand Prix di Gaborone, in Botswana, pochi giorni prima delle World Relays ma velocissimi anche i suoi compagni di team, con Jerome Blake che vince i 100 in facebook 4x400 azzurra: 3:04.68 a Catania Niente pass per le World Relays di Gaborone per il quartetto con Akwannor, Aceti, Sibilio e Benati LEGGI shorturl.at/8SjvJ #atleticaitaliana x.com