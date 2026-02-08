Atletica oggi World Indoor Tour Karlsruhe 2026 | orari tv programma streaming italiani in gara

Oggi a Karlsruhe si svolge la quinta tappa del World Indoor Tour 2026 di atletica. Le competizioni sono in programma tutto il giorno, con molti italiani in gara. La città tedesca si prepara ad accogliere atleti di alto livello, pronti a sfidarsi su diverse discipline indoor. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming e in tv, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento.

A Karlsruhe è in programma oggi la quinta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al coperto si trasferisce dunque in Germania per un meeting pronto ad accogliere diversi big europei e mondiali tra cui Larissa Iapichino, detentrice del titolo continentale in sala di salto in lungo. La figlia di Fiona May torna in pedana per la seconda gara dell’anno dopo l’incoraggiante 6.93 dello scorso 17 gennaio ad Ancona, con l’obiettivo di riprendersi la leadership mondiale stagionale persa un paio di giorni fa in seguito al 6.97 della portoghese Agate De Sousa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi, World Indoor Tour Karlsruhe 2026: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara Approfondimenti su Karlsruhe WorldIndoorTour Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Madrid 2026: orari, programma, streaming, italiani in gara Questa mattina il Centro Deportivo Municipal Gallur si riempie di atleti e appassionati. Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, italiani in gara Oggi pomeriggio Ostrava ospita la terza tappa del World Indoor Tour 2026 di atletica, un evento che promette spettacolo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Karlsruhe WorldIndoorTour Argomenti discussi: World Athletics Indoor Tour, tre meeting live su Sky. Si parte oggi da Ostrava; LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: Battocletti eguaglia il record italiano! Sale di condizione anche Simonelli; Madrid: Battocletti alla prova dei 1500; Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, azzurri in gara. Atletica oggi, World Indoor Tour Karlsruhe 2026: orari, tv, programma, streaming, italiani in garaA Karlsruhe è in programma oggi la quinta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al ... oasport.it Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Madrid 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaTutto pronto al Centro Deportivo Municipal Gallur di Madrid per la quarta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. La ... oasport.it Nadia Battocletti è un'atleta superba, una che non si pone limiti e guarda sempre a orizzonti sconfinati. Non ci sono più parole per descrivere questa ragazza che ieri al Meeting di Madrid, tappa valida per il World Indoor Tour (livello gold), ha corso i 1.500 metr facebook LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti in gara nei 1500 metri - x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.