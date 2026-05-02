Nella partita di pallanuoto femminile valida per i Mondiali del 2026, l’Italia affronta l’Australia in diretta. Dopo un inizio difficile, l’Australia ha riavvicinato il punteggio grazie a un gol di Halligan, portandosi a due reti di distanza dall’Italia. La partita prosegue con entrambe le squadre impegnate a conquistare ogni punto possibile in questa sfida di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1:08 Grande rete di Halligan. L’Australia torna a due lunghezze di distanza. ITALIA-AUSTRALIA 6-8. 1:30 L’ITALIA CONTINUA A SPINGERE! Rete di Bettini che ci manda ad un solo gol dalle nostre avversarie. ITALIA-AUSTRALIA 6-7. Time-out dell’Italia che cerca il pareggio dopo l’ottima reazione nel terzo quarto. 3:35 GIUSTINI DA FUORI! Il Setterosa si è acceso e adesso punta alla rimonta! ITALIA-ASUTRALIA 5-7. 6:34 GAGLIARDI! L’azzurra appoggia la quarta rete del Setterosa. ITALIA-AUSTRALIA 4-7. 7:06 BETTINI DA FUORI! Grande rete dell’azzurra. ITALIA-AUSTRALIA 3-7. 7:58 Questa volta è l’Australia che vince il terzo sprint.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Australia 6-8, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa alla ricerca di una rimonta che sembrava impossibile

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