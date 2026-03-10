Windows 11 | torna la personalizzazione del menu rapido

Microsoft sta per ripristinare la possibilità di personalizzare il menu rapido delle impostazioni su Windows 11. La funzione, assente al lancio del sistema operativo, è stata rimossa rispetto alla versione precedente. La novità riguarda la riattivazione di questa opzione, che permette agli utenti di modificare i collegamenti e le impostazioni visualizzate nel menu. La modifica sarà disponibile con un prossimo aggiornamento del sistema.

Microsoft sta per reintrodurre la possibilità di personalizzare il menu delle impostazioni rapide su Windows 11, una funzione presente nel precedente sistema operativo ma rimossa al lancio della nuova versione. La modifica è stata individuata nella build 26300.7965 del programma Insider, permettendo agli utenti di rimuovere singole voci dal pannello rapido. Questa novità arriva mentre altre funzionalità promesse subiscono ritardi significativi, evidenziando un percorso di sviluppo complesso e talvolta contraddittorio da parte del colosso di Redmond. L’aggiornamento non ha ancora una data di rilascio ufficiale per il canale stabile, ma l’opzione è già visibile nell’interfaccia utente delle versioni di anteprima. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Windows 11: torna la personalizzazione del menu rapido Articoli correlati Windows 11: la barra delle applicazioni torna flessibile, personalizzabile come ai vecchi tempi. Arriva nel 2026.Dopo anni di richieste e polemiche, Microsoft sta lavorando per permettere agli utenti di Windows 11 di spostare e ridimensionare la barra delle... Gaming PC: RTX 4060 leader, Windows 11 in crescita ma Windows 10 resiste tra i videogiocatori nel 2026.Il panorama del gaming su PC, analizzato da un recente sondaggio di Steam, rivela una preferenza marcata per configurazioni di fascia media, con la... Windows 11: Tutti i SEGRETI del Nuovo Menu Start! Tutti gli aggiornamenti su Windows 11 torna la personalizzazione... Temi più discussi: Windows 11, torna la personalizzazione delle azioni rapide; Windows 11 si aggiorna da solo: utente colto di sorpresa; Windows 11: torna la personalizzazione delle impostazioni; Windows 11: novità per sicurezza e audio condiviso. Windows 11, torna la personalizzazione delle azioni rapideDopo mesi di lamentele, Windows 11 riavrà la personalizzazione delle azioni rapide nella barra delle applicazioni. msn.com Microsoft rinvia una novità di Windows 11, ma ne arriva un'altraMicrosoft prepara il ritorno della personalizzazione del menu rapido, una funzione presente in Windows 10 ma assente al lancio di Windows 11. tomshw.it Via Tenente Ziello. #fountainpen #drawing #stilografica #olwindows #windows - facebook.com facebook E se Esplora File fosse così su Windows 12 Un concept surclassa il design attuale x.com