Windows 11 | Test velocità integrato connessione più rapida in

Microsoft ha introdotto un nuovo test di velocità della connessione direttamente in Windows 11, per aiutare gli utenti a verificare la qualità della rete senza usare applicazioni esterne. La funzione analizza rapidamente la velocità di download e upload, offrendo risultati immediati. Questa novità arriva in un momento in cui molti dipendono sempre di più da connessioni stabili per lavoro e streaming. La funzione si trova nelle impostazioni di rete e si attiva facilmente.

Windows 11: Un Test di Velocità Integrato per Monitorare la Connessione. Windows 11 si arricchisce di una nuova funzionalità pensata per semplificare la vita degli utenti: un test di velocità della connessione internet integrato direttamente nel sistema operativo. La novità, attualmente disponibile per gli iscritti al programma Windows Insider, promette di rendere più immediata la verifica delle prestazioni della propria linea, eliminando la necessità di ricorrere a servizi esterni o applicazioni aggiuntive. L'introduzione di questo strumento risponde alla crescente importanza di una connessione stabile e veloce per lo svolgimento di attività quotidiane, dal lavoro all'intrattenimento. Windows 11 integra il misuratore di velocità Internet nella barra delle applicazioni. Microsoft introduce una nuova funzionalità in Windows 11 che consente di misurare la velocità della connessione Internet direttamente dalla barra delle applicazioni.