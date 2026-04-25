Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 25 aprile, con una nuova puntata di In Altre Parole, il programma di attualità e cultura in onda dalle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 25 aprile 2026. In apertura di puntata, Massimo Gramellini accoglie in studio il rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari, per commentare i fatti più rilevanti della settimana e presentare il suo libro La continuità del male. Ad arricchire la puntata, anche l’intervento del procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, una conversazione con l’attrice Lella Costa e un’intervista al rapper e cantautore Willie Peyote, che si esibirà con il nuovo brano Burrasca e presenterà il docufilm Willie Peyote – Elegia sabauda.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - In Altre Parole: Willie Peyote, Nicola Gratteri e Mary L. Trump tra gli ospiti

Notizie correlate

In Altre Parole: Gad Lerner, Aldo Cazzullo e Nicola Gratteri tra gli ospitiClassifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la...

In Altre Parole: Giovanni Floris, Nicola Piovani e Walter Veltroni tra gli ospitiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: IN ALTRE PAROLE: QUESTA SERA TRA GLI OSPITI TOMASO MONTANARI E NICOLA GRATTERI; L'ex manager di Michael Schumacher scioccato dall'intervista di Todt: 'Sono senza parole'.

In altre parole, un altro modo di guardare al presente, di essere dentro la realtà e di raccontare i sette giorni appena trascorsi attraverso lo sguardo e il pensiero di Massimo Gramellini. Il rototalk del sabato se ... la7.it

In Altre Parole, ospiti di stasera sabato 26 ottobre: Fabrizio Biggio, Willie PeyoteLa puntata del sabato sera, invece, è molto più variegata ricca di ospiti e con gli interventi dei tanti membri del cast fisso del programma che arricchiscono In Altre Parole di contributi e ... gazzetta.it

#InAltreParole di Massimo Gramellini torna stasera con tanti nuovi ospiti e tante nuove parole! A discutere gli avvenimenti della settimana avremo Willie Peyote, Tomaso Montanari, Nicola Gratteri, Mary L. Trump, Michela Ponzani e Lella Costa! Non sarebbe In - facebook.com facebook

#InAltreParole di Massimo Gramellini torna stasera! A discutere gli avvenimenti della settimana avremo Willie Peyote, Tomaso Montanari, Nicola Gratteri, Mary L. Trump, Michela Ponzani e Lella Costa! Vi aspettiamo alle 20:35 solo su La7 #La7 #massimo x.com