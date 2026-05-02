Weinstein | le vittime scelsero il legale per via di Zampolli

Le vittime coinvolte nel caso Weinstein hanno scelto il loro avvocato dopo aver avuto contatti con Zampolli. È stato chiarito come Zampolli abbia indirizzato le vittime verso quel legale specifico. Inoltre, si è verificato un episodio in cui l'inviato di un ex presidente degli Stati Uniti ha reagito in modo violento durante una trasmissione di RaiTre, scatenando un'attenzione mediatica immediata.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Zampolli a indirizzare le vittime verso quel legale?. Chi ha scatenato la violenta reazione dell'inviato di Trump in RaiTre?. Perché le dichiarazioni della zia hanno colpito il protagonista del servizio?. Quali nuove indagini potrebbero nascere dai consigli strategici di Zampolli?.? In Breve Zampolli avrebbe indirizzato le vittime verso l'avvocato di Weinstein.. Servizio RaiTre coinvolge l'inviato di Trump per critiche alla narrazione.. Intervista con la zia del protagonista scatena reazione del funzionario.. Nuove analisi potrebbero aprire indagini sulle strategie legali di Zampolli.. Il legale di Weinstein ha gestito le denunce delle vittime su suggerimento diretto di Zampolli, secondo quanto emerso durante una recente trasmissione di RaiTre che ha coinvolto l’inviato di Trump.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Weinstein: le vittime scelsero il legale per via di Zampolli Notizie correlate Leggi anche: Continua il processo per stupro contro Harvey Weinstein: nel nuovo team legale c’è l’avvocato di “P. Diddy” Strage di Cutro, il medico legale: «Le vittime sono almeno 150»Migranti Settima udienza del processo sul naufragio della Summer Love nel febbraio 2023. Approfondimenti e contenuti Report: Le vittime di Weinstein si affidarono al suo legale su consiglio di ZampolliLa rivelazione della trasmissione di RaiTre sull’inviato di Trump. E lui attacca il programma anche per l’intervista a una zia con pesanti critiche ... repubblica.it Report, la telefonata di Zampolli alla vittima di Weinstein per convincerla ad affidarsi all'avvocato del produttoreNuove rivelazioni inedite arricchiscono il caso Paolo Zampolli, Inviato Speciale di Donald Trump per le Partnership Globali. La prima è un audio esclusivo che ribalta il ruolo dell'inviato di Trump ne ... repubblica.it