In seguito alla tragedia avvenuta a Cutro, il medico legale ha dichiarato che il numero di vittime si aggira almeno intorno a 150. La scoperta è stata possibile grazie alle denunce e agli esposti presentati da diverse associazioni e organizzazioni non governative, che hanno sollecitato le autorità a proseguire le indagini. La questione, che inizialmente sembrava destinata a fermarsi presto, si è così ampliata grazie all’intervento di questi soggetti.

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© Cms.ilmanifesto.it - Strage di Cutro, il medico legale: «Le vittime sono almeno 150»

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