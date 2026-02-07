La Carrarese affronta una sfida importante contro il Sudtirol, che ha dimostrato di essere forte in trasferta. Dopo il primo ko del 2026, i gialloblù vogliono subito rialzarsi e sfruttare il fattore casa, che per loro torna a essere un punto di forza. La squadra di casa punta a tornare al successo e a cancellare la delusione precedente.

La prima battuta arresto del 2026 non ha scalfito le certezze di una Carrarese che ha voglia di tornare a fare risultato sfruttando appieno quel fattore campo che è ridiventato per lei fondamentale. Gli azzurri non perdono in casa da oltre 3 mesi e da quando è stata inaugurata la nuova Curva Nord Lauro Perini hanno fatto 10 punti sui 12 disponibili aumentando decisamente il proprio ruolino di marcia. Occhio, però, perché oggi di fronte si ritroveranno un avversario “specialista“ in trasferte. In 11 gare esterne il Sudtirol ne ha perse soltanto 2 (con Venezia e Juve Stabia) stabilendo un record di pareggi (ben 8). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Sfida delicata contro il Sudtirol. Gli avversari sono ’specialisti’ in trasferte

Approfondimenti su Carrarese Sudtirol

Alla vigilia di Milan-Genoa, Daniele De Rossi ha commentato la sfida, sottolineando la delicatezza dell’incontro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Carrarese Sudtirol

Argomenti discussi: Carrarese Sfida delicata contro il Sudtirol. Gli avversari sono ’specialisti’ in trasferte.

Carrarese Sfida delicata contro il Sudtirol. Gli avversari sono ’specialisti’ in trasferteOggi alle 15 allo stadio dei Marmi i ragazzi di Calabro sono determinati a incrementare il proprio ruolino di marcia interno ... sport.quotidiano.net

Carrarese–Südtirol 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 23a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Carrarese–Südtirol: orario, arbitro, forma e dati dei protagonisti ... sport.virgilio.it

Designazione Nazionale Il nostro Giacomo Monaco sarà assistente nº1 nella sfida tra Carrarese-Südtirol. Gara valida per la 23ª giornata del Campionato di Serie B. Sabato 07/06/2026 15:00 STADIO DEI MARMI- Carrara (Ms) Dazn Calzavara M facebook