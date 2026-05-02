Un nuovo capitolo per gli appassionati di Warhammer 40k arriva con il recente videogioco Rogue Trader, sviluppato da Owlcat Games. L’intervista a Olga Kellner svela dettagli sul progetto e le sue caratteristiche, offrendo uno sguardo diretto sulle scelte progettuali e le aspettative per il titolo. La comunità di fan si prepara a un’esperienza RPG che si differenzia dalle precedenti, ampliando la narrazione e le possibilità di gioco all’interno dell’universo di Warhammer 40k.

Con il successo di Rogue Trader, la community di Warhammer 40k ha finalmente trovato un’esperienza RPG capace di guardare oltre il campo di battaglia. Owlcat Games ha saputo catturare l’essenza dell’ambientazione puntando su introspezione, compagni memorabili e una componente narrativa molto forte. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Olga Kellner, Narrative Design Director di Owlcat Games, per approfondire le scelte creative che hanno dato vita al gioco e per scoprire come l’esperienza accumulata plasmerà Dark Heresy. Non di solo grimdark vive Warhammer 40k. Rogue Trader RPG Cover by Andrea Uderzo Il tono cupo e dark del setting di Warhammer, sarebbe potuto facilmente diventare monotono sul lungo termine di un’esperienza videoludica.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Warhammer 40k nei videogiochi: intervista a Olga Kellner di Owlcat Games

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