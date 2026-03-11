Marzo 2026 | Warhammer 40K e Persona 5 Royal in regalo

Il 17 marzo 2026, gli abbonati ai servizi di Sony hanno accesso a due nuovi giochi: Warhammer 40K: Space Marine 2 e Persona 5 Royal, disponibili come titoli in regalo. Questa data segna un aggiornamento importante per l’offerta di contenuti inclusi nel servizio, ampliando la selezione di videogiochi accessibili senza costi aggiuntivi. I giochi sono stati aggiunti alla libreria di titoli disponibili per gli utenti abbonati.

Il 17 marzo 2026 segna l'apertura di un nuovo capitolo per gli abbonati ai servizi in abbonamento di Sony, con l'aggiunta di titoli chiave come Warhammer 40K: Space Marine 2 e Persona 5 Royal. Questa selezione mensile non è una semplice lista di giochi, ma riflette una strategia precisa mirata a diversificare il catalogo per raggiungere diverse fasce di giocatori italiani. L'arrivo di questi titoli nel servizio Premium ed Extra rappresenta un'opportunità concreta per l'industria videoludica nazionale, abbattendo le barriere economiche all'accesso di prodotti ad alto valore commerciale. La presenza di opere recenti di grande impatto, unite a classici senza tempo, conferma la volontà del gigante californiano di offrire un valore tangibile agli utenti finali.