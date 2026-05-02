Durante l’ultima sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, tenutasi il 29 aprile, è stato approvato il voto per delega a favore delle eurodeputate in gravidanza. Tra i deputati italiani, uno si è astenuto, mentre tutti gli altri hanno espresso il loro voto favorevole. La decisione riguarda il permesso di partecipare alle votazioni attraverso delega, una norma che permette di agevolare le deputate in gravidanza durante le sessioni.

Roma, 2 maggio 2026 – Durante l’ultima plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, lo scorso 29 aprile, i deputati hanno approvato una novità che segna un passo significativo per la parità di genere nelle istituzioni europee: la revisione dell’atto elettorale dell’Ue che permetterà alle eurodeputate in gravidanza di delegare il proprio voto prima e dopo il parto. La riforma, adottata con 616 preferenze a favore, 24 contrarie e 8 astensioni (tra cui quella del generale Roberto Vannacci, unico italiano ), modifica la regola che finora imponeva il voto in presenza, introducendo un’eccezione temporanea: una deputata potrà trasferire il suo voto a un collega di fiducia fino a tre mesi prima della data prevista del parto e a sei mesi dopo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Voto per delega per le eurodeputate in gravidanza, ok del Parlamento europeo. Vannacci unico italiano ad astenersi

Notizie correlate

Voto per delega per le eurodeputate in gravidanza, ok del Parlamento europeo. Vannacci unico italiano a votare ‘no’Roma, 2 maggio 2026 – Durante l’ultima plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, lo scorso 29 aprile, i deputati hanno approvato una novità che...

Ucraina, Vannacci e M5S votano contro la risoluzione del Parlamento europeo. Lega astenutaNel giorno che segna il quarto anniversario dell’invasione russa in Ucraina, il Parlamento europeo è tornato a condannare l’aggressione di Mosca con...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Via libera del Parlamento al voto per delega durante gravidanza e dopo il parto | Attualità | Parlamento europeo; Via libera al voto per delega delle eurodeputate durante la maternità; Voto per delega in gravidanza e dopo il parto, il Parlamento europeo cambia le regole; Parlamento Ue: eurodeputate mamma, delega del voto prima e dopo il parto. Metsola, Istituzione più moderna ed equa.

Voto per delega per le eurodeputate in gravidanza, ok del Parlamento europeo. Vannacci unico italiano a votare ‘no’La riforma modifica la regola che imponeva il voto in presenza. Una deputata potrà trasferire il suo voto a un collega di fiducia fino a tre mesi prima della data prevista del parto e a sei mesi dopo ... quotidiano.net

Primo sì al voto tramite delega per le deputate UE incinte e dopo il partoPrimo sì al voto tramite delega per le deputate UE incinte e dopo il parto. Sarà possibile per tre mesi prima del parto e sei mesi dopo ... eunews.it

Se nel 2027 la città vedrà un rinnovo delle cariche politiche, quest’anno avverrà già quello dei vertici di organi di rilevanza economica. A partire da Confartigianato, che lo scorso mercoledì ha visto prorogare, con voto unanime e per acclamazione, fino al sette - facebook.com facebook

Per me Europeismo e questione Ucraina definiscono una linea rossa. Chi non si schiera chiaramente o tollera ambiguità non avrà il mio voto. Piuttosto mi astengo. x.com