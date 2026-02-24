Ucraina Vannacci e M5S votano contro la risoluzione del Parlamento europeo Lega astenuta

Vannacci e il Movimento 5 Stelle hanno votato contro la risoluzione del Parlamento europeo sulla condanna dell'invasione russa in Ucraina, che è stata approvata con ampio consenso. La decisione viene presa nel giorno del quarto anniversario dell’attacco, mentre la Lega si è astenuta. La risoluzione invita all’unità europea e chiede maggiori sforzi diplomatici. La posizione dei votanti ha generato reazioni rapide tra gli altri gruppi politici.

Nel giorno che segna il quarto anniversario dell’invasione russa in Ucraina, il Parlamento europeo è tornato a condannare l’aggressione di Mosca con una nuova risoluzione approvata a larga maggioranza. Ma tra gli eurodeputati italiani non sono mancate divisioni e distinguo politici. Il testo è passato con 437 voti favorevoli, 82 contrari e 70 astensioni, come emerge dal voto nominale in Aula. Vannacci e M5S contro la risoluzione. Tra gli italiani hanno votato contro l’eurodeputato Roberto Vannacci, entrato oggi nel gruppo Esn, e i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che siedono nel gruppo The Left. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

