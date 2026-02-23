Dazi Fidanza | Bene la sospensione del voto al Parlamento europeo | serve chiarezza

Fidanza ha richiesto la sospensione del voto al Parlamento europeo a causa di una mancanza di chiarezza sulle misure adottate dagli Stati Uniti. La sua richiesta nasce dalla necessità di capire quali siano esattamente i provvedimenti in corso e di evitare decisioni affrettate. La posizione mira a garantire che le scelte siano basate su informazioni precise e aggiornate. La proposta di congelare temporaneamente la votazione ha già trovato il sostegno di alcuni membri dell’assemblea.

© Secoloditalia.it - Dazi, Fidanza: «Bene la sospensione del voto al Parlamento europeo: serve chiarezza»

«In questo momento c’è una situazione non sufficientemente chiara. Quindi, anche per noi, la cosa migliore è congelare momentaneamente questa decisione, in attesa di capire meglio quali sono i provvedimenti realmente in campo da parte dell’amministrazione americana». Lo ha dichiarato il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, sui dazi, incontrando la stampa a margine dell’evento, “Protecting european agri-food standards” organizzato da Ecr al Parlamento europeo. Il Parlamento Ue sospende l’iter dell’accordo sui dazi tra Ue e Usa. L’iter legislativo per l’implementazione dell’accordo commerciale tra Ue e Usa è stato sospeso dai relatori della Commissione per il commercio internazionale (Inta) del Parlamento europeo alla luce dell’incertezza generata dalla sentenza della Corte Suprema americana sui dazi imposti da Trump e dalle successive mosse del presidente Usa, con l’emanazione di nuovi dazi globali al 15%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it L’accordo UE-Mercosur al voto del Parlamento Europeo. Perché l’accordo riguarda da vicino l’industria lombardaIl voto del Parlamento Europeo sul nuovo accordo commerciale con il Mercosur, previsto per mercoledì 21 gennaio a Strasburgo, rappresenta un momento importante per le industrie europee, in particolare quelle lombarde. Usa-Ue, l’intesa sui dazi resta al palo. Il Parlamento europeo rinvia la ratifica dopo le minacce di Trump sulla GroenlandiaL’accordo tra Usa e Ue sui dazi, siglato lo scorso agosto, è attualmente in sospeso. Approfondimenti, notizie e discussioni Fidanza (FdI), 'bene il rinvio del Pe sui dazi, prima serve chiarezza'Serve chiarezza in questa fase. Non siamo stati d'accordo quando questa decisione sembrava avere un sapore ideologico contro l'amministrazione americana ma ora c'è una situazione non chiara e quindi ... ansa.it Dazi, la bocciatura della Corte Suprema aiuta soprattutto Brasile, Cina e Sud-est asiatico. Per l’Ue cambia pocoLa sentenza della Corte Suprema americana favorisce i mercati asiatici e sudamericani, mentre penalizza gli alleati storici degli USA ... ilfattoquotidiano.it Dazi, Fidanza: «Bene la sospensione del voto al Parlamento europeo: serve chiarezza»- - facebook.com facebook