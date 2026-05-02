Volvo 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2026, Volvo presenta una gamma di modelli che riflettono il suo impegno verso la sicurezza e l’elettrificazione. La casa svedese, parte del gruppo cinese Geely, continua a puntare su un design essenziale e sull’adozione di tecnologie che favoriscono la guida autonoma e la sostenibilità. I prezzi variano in base alle versioni e alle caratteristiche, offrendo diverse opzioni per chi cerca un’auto di fascia premium.

Volvo è il marchio premium svedese del gruppo Geely che ha fatto della sicurezza, del design minimal e della transizione elettrica i suoi tre pilastri. La gamma 2026 si articola su tre famiglie: i SUV “ EX ” 100% elettrici (EX30, EX40, EC40, EX60, EX90), i SUV “ XC ” mild hybrid e plug-in (XC40, XC60, XC90), le berline e station wagon “ S ” e “ V ” (S60, S90, V60, V90 con varianti Cross Country) e la nuova ammiraglia elettrica ES90. Si parte da 35.900 € per la EX30 e si arriva oltre gli 85.000 € per le ammiraglie EX90 ed ES90. Vediamo modello per modello. Tutti i modelli Volvo 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Note EX30 SUV B 100% elettrico 35.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Volvo 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere All-New Volvo XC40 2026: Features, Price & Complete Review! Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Volvo EX60, al via la produzione in Svezia; Al Fuorisalone le auto diventano installazioni: ecco i progetti di Audi, Fiat, Hyundai, Renault e Volvo; Volvo, il tempo come materia di progetto; Volvo Q1 2026: resilienza nonostante le sfide. Transpotec 2026: Volvo Trucks Italia scommette su meno emissioni e più produttivitàVolvo Trucks Italia conferma la propria presenza al Transpotec Logitec 2026 (Padiglione 18, Stand K12/M19) dove presenterà veicoli e servizi basati su sostenibilità ed efficienza operativa, con soluzi ... uominietrasporti.it Volvo Cars, Q1 2026 in calo ma l’elettrico acceleraVolvo Cars chiude il Q1 2026 con EBIT a 1,6 miliardi di SEK, margine al 2,2% e quota elettrica BEV salita al 24%. Volvo Cars chiude il primo ... affaritaliani.it Presentiamo una nuova catena cinematica per Volvo FH, FM e FMX Electric , in grado di offrire maggiore autonomia e ricarica più veloce . Garantisce controllo superiore, produttività ed efficienza nei settori dell'edilizia, della distribuzione e del trasporto a lu - facebook.com facebook