La nazionale italiana di volley femminile si prepara per il quarto collegiale, con tre nuove atlete convocate. Tra le novità spicca l’ingresso di una giocatrice proveniente da un club di serie A. L’esordio ufficiale della squadra è previsto per il 14 maggio a Biella, dove affronterà in un’amichevole la nazionale francese. La convocazione fa parte della preparazione in vista delle competizioni estive.

Si avvicina a grandi passi l’esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per affrontare la Francia in un’amichevole. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo in carica inizieranno la propria annata agonistica tra un paio di settimane, anche se in occasione del debutto non saranno presenti diverse big, come Paola Egonu, Myriam Sylla, Anna Danesi, Sarah Fahr, Alessia Orro. Nel frattempo, dove che il CT Julio Velasco ha rivelato tutte le azzurre che saranno protagoniste durante l’estate, prosegue la serie di collegiali presso il Centro Federale Pavesi di Milano: i lavori sono incominciati da tre settimane e continueranno dal 4 all’8 maggio con il quarto collegiale per il quale il Guru ha convocato quattordici giocatrici.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, Velasco cala tre nuove carte: le convocate dell’Italia per il quarto collegiale, arriva Fersino

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