A tre settimane dall’inizio della stagione, la nazionale italiana di volley femminile ha annunciato le convocazioni per il terzo collegiale. La squadra si prepara per l’esordio ufficiale previsto il 14 maggio a Biella, dove affronterà la Francia in un’amichevole. Tra le convocate ci sono tre novità, mentre il gruppo si riunirà per alcuni allenamenti prima della prima partita ufficiale.

Mancano tre settimane all’esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per affrontare la Francia in un’amichevole. Il primo incontro in Nations League è invece previsto il 3 giugno a Brasilia contro la Bulgaria, preceduto da un altro test match con le transalpine a Novara il 15 maggio e da un quadrangolare a Genova (22-24 maggio contro Serbia, Turchia, Polonia). Intanto prosegue la serie di collegiali presso il Centro Federale Pavesi di Milano: i lavori sono ormai incominciati da un paio di settimane e continueranno dal 27 al 30 aprile con il terzo turno di collegiale per il quale il Guru ha convocato quattordici giocatrici.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, Velasco chiama tre novità per l’Italia: le convocate per il terzo collegiale

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