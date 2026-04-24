Volley femminile le convocate dell’Italia di Velasco | 3 novità per il terzo collegiale

A tre settimane dall’inizio della stagione, la Nazionale italiana di volley femminile ha annunciato le atlete convocate per il terzo collegiale sotto la guida del nuovo allenatore. La prima partita amichevole è prevista per il 14 maggio a Biella, contro la Francia. Durante questa fase di preparazione, sono state inserite tre nuove giocatrici rispetto ai precedenti raduni. La rosa ufficiale e il programma degli allenamenti sono stati resi noti dalla federazione.

Mancano tre settimane all’esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per affrontare la Francia in un’amichevole. Il primo incontro in Nations League è invece previsto il 3 giugno a Brasilia contro la Bulgaria, preceduto da un altro test match con le transalpine a Novara il 15 maggio e da un quadrangolare a Genova (22-24 maggio contro Serbia, Turchia, Polonia). Intanto prosegue la serie di collegiali presso il Centro Federale Pavesi di Milano: i lavori sono ormai incominciati da un paio di settimane e continueranno dal 27 al 30 aprile con il terzo turno di collegiale per il quale il Guru ha convocato quattordici giocatrici.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, le convocate dell’Italia di Velasco: 3 novità per il terzo collegiale Notizie correlate Volley femminile, Velasco chiama tre novità per l’Italia: le convocate per il terzo collegialeMancano tre settimane all’esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per... Volley femminile, proseguono i collegiali dell’Italia: Velasco chiama rinforzi pesanti. Le convocate per il secondo turnoManca meno di un mese all’esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Volley femminile, proseguono i collegiali dell’Italia: Velasco chiama rinforzi pesanti. Le convocate per il secondo turno; Nazionale femminile, le convocazioni di Velasco per il secondo collegiale: tornano Omoruyi e Giovannini; Julio Velasco perentorio: Lamine Yamal non giocherebbe in Italia, qui i giovani non piacciono; Gaia Giovannini: Nessuno mi aveva convocata in Nazionale prima di Velasco. Orgogliosa del cammino di Vallefoglia. Volley femminile, Velasco chiama tre novità per l’Italia: le convocate per il terzo collegialeMancano tre settimane all'esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per ... oasport.it Volley femminile, proseguono i collegiali dell’Italia: Velasco chiama rinforzi pesanti. Le convocate per il secondo turnoManca meno di un mese all'esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per ... oasport.it Durante l’evento de “Il Foglio” a San Siro, Julio #Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile italiana di pallavolo, ha parlato dei giovani e dei problemi che ci sono nel nostro paese. Siete d’accordo - facebook.com facebook