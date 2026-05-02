Volley femminile grande delusione per Conegliano | addio alla finale di Champions dallo 0-2

Le squadre di volley femminile di Conegliano sono state eliminate dalla Champions League dopo aver perso contro il VakifBank Istanbul, che ha rimontato un deficit di 0-2 nei set e ha conquistato la qualificazione alla finale. La partita si è conclusa con la sconfitta delle italiane, che avevano raggiunto un passo dalla finale, ma hanno visto sfumare la possibilità di competere per il titolo continentale.

Le ragazze di Conegliano sono arrivate a un passo dalla finale Champions League: il VakifBank Istanbul rimonta e elimina le italiane Nel volley, come nello sport, si vince e si perde e stavolta la grande delusione di uscire a un passo dal titolo è toccata a Conegliano. Le azzurre sembravano poter arrivare in finale senza troppi problemi, ma poi è successo l’imponderabile. La squadra italiana dominava e aveva vinto i primi due set. Addirittura, è arrivata sul 24-22 nel terzo parziale aveva due match-point consecutivi. Ma al cospetto di 8.200 tifosi della Ulker Sports Hall, il VakifBank Istanbul ha compiuto l’impresa: rimonta da 22-24 a 29-27, strappa il quarto set (25-23) e chiude il tie-break 15-11 dopo 144 minuti di battaglia.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le ragazze di Santarelli vicine alla finale, occhio alle turche! 22-20CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19. LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-FENERBAHCE ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.