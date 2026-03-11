LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel primo set

Attualmente si gioca la partita tra Zeren Spor Ankara e Conegliano, con il punteggio di 0-0 nel primo set. La sfida fa parte della Champions League di volley femminile 2026 e si svolge in diretta. Nel frattempo, si può seguire anche la partita tra Scandicci e Fenerbahçe Istanbul, con aggiornamenti disponibili a partire dalle 19.

9-9 Parallela di Zhu Ting da posto 4 che trova le mani di Malinov a muro. 8-9 Parallela vincente di Uzelac. Malinov sta smistando bene tra le proprie attaccanti senza dare punti di riferimento al muro di Conegliano 8-8 Diagonale vincente di Sillah da posto 4. 7-8 Mani out di Lazareva dalla seconda linea. 7-7 Parallela in extra-rotazione di Sillah che va a segno da posto 4 dopo una ricezione imperfetta.