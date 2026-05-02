LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le ragazze di Santarelli vicine alla finale occhio alle turche! 22-20

Le squadre di volley femminile stanno affrontando la partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2026, con la squadra di casa in vantaggio per 2-0. La gara si svolge a Conegliano, mentre a partire dalle 19.00 si segue anche l'incontro tra Scandicci e Eczacibasi. Durante il match, l'allenatore ha chiesto un time-out per discutere con le giocatrici.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 Time-out di Santarelli. 22-20 Muro vincente di Boskovic su Zhu! L’opposta lascia il campo per Fahr. 22-19 Adigwe forza il servizio e fa bene, ma purtroppo la palla non trova il campo. Time-out di Guidetti. 22-18 Ricezione slash delle turche, Zhu chiude a rete! Ottima battuta per la giovane opposta italiana! Entra Adigwe al posto di Fahr per spingere alla battuta. 21-18 Markova devia in campo l’attacco in parallela di Haak! 20-18 C’è il tocco del muro, punto alle turche. Guidetti si gioca un challenge per il tocco del muro. 21-17 Continua a sbagliare Markova, la sua diagonale da posto quattro non trova il campo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le ragazze di Santarelli vicine alla finale, occhio alle turche! 22-20 Notizie correlate LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere vicine ad un secondo set dominato, 20-14CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19. LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche si avvicinano alle venete nel secondo set, 13-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Semifinale | Vak?fBank Istanbul - A. Carraro Imoco Conegliano in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario semifinale e streaming; LIVE! VakifBank-Conegliano: in palio la finale di Champions; Conegliano-VakifBank oggi in TV: orario, canali e come seguire la semifinale di Champions. LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: venete in lotta per l’accesso in finale, 15-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 4-2 Imprecisa Wolosz che cercava il primo tempo di Fahr, per ... oasport.it DIRETTA | Conegliano VakifBank (risultato 2-0) video streaming tv: l’Imoco domina! (Champions League 2026)Diretta Conegliano VakifBank streaming video tv: la sfida infinita del volley femminile vale oggi come semifinale di Champions League. ilsussidiario.net GAMEDAY . CONEGLIANO vs Vakifbank ISTANBUL Semifinal TUR 17:00 | ITA 16:00 Ülker Sports and Event Hall - Istanbul Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #pro - facebook.com facebook Pick your two starting middle-blockers TODAY VakifBank ISTANBUL vs A. Carraro Prosecco DOC CONEGLIANO 16:00 CET | 17:00 | 11:00 | 10:00 EST Eczacibasi Dynavit ISTANBUL vs Savino Del Bene SCANDICCI 19:00 CET x.com