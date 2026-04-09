Boccia Pd | Governo non ha coraggio di dire No a Trump e Netanyahu – Il video

In un intervento pubblico, un rappresentante del Partito Democratico ha affermato che in Italia il nazionalismo è considerato ormai superato, dopo quasi quattro anni di discussioni. La dichiarazione è stata pronunciata in un contesto in cui si è parlato di questioni legate alle relazioni internazionali e alle posizioni di alcuni leader stranieri. La discussione si è svolta durante un evento pubblico, senza riferimenti specifici a nomi o a dettagli di politica estera.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Presidente, mi consenta di dire che dopo questa storia di quasi quattro anni, possiamo dire che in Italia il nazionalismo è una storia finita. La sovranità sbandierata ci ha consegnato mani e piedi agli altri. Purtroppo nelle mani di Trump e Netanyahu. Nel mondo che cambia servono governi che sappiano dire 'No', e voi il 'No' non gliel'avete detto. Quelli che ha elencato questa mattina erano tutti dei 'Ni', detti a volte sottovoce, ma in tutte quelle scelte si è capito che l'Italia non guidava, ma subiva", così il senatore Francesco Boccia del Partito Democratico dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato. 🔗 Leggi su Open.online

Schlein a Meloni: Non riuscite a dire a Trump e a Netanyahu che devono fermarsi – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Nessuno vuole rinunciare alla relazione con gli Stati Uniti, ma ci si sta a testa alta, dicendosi che si...

Referendum giustizia, Boccia (Pd): "Vergognoso dichiarazioni Fazzolari, Governo guida propaganda Sì" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2026 "Stigmatizziamo con forza le dichiarazioni vergognose che il sottosegretario Fazzolari, immaginiamo a nome del...

Temi più discussi: Boccia: Il governo naviga a vista, vive solo di toppe e annunci. Pagano gli italiani; Boccia (Pd): Il governo vive di toppe e annunci, a pagare il conto della crisi energetica sono gli italiani; Nel Pd lite sui voti a Gasparri in Senato; Meloni, doppio attacco del Pd con Boccia e Zingaretti.

Boccia (Pd): Governo non ha coraggio di dire No a Trump e Netanyahu(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Presidente, mi consenta di dire che dopo questa storia di quasi quattro anni, possiamo dire che in Italia il ... affaritaliani.it

Carburanti: Boccia (Pd), ennesimo decreto tampone ma governo non ha soldi né strategiaIl governo ha varato l'ennesimo decreto tampone sulle accise dei carburanti. Un'altra toppa che proroga di un mese le misure già ... agenzianova.com

Il Consiglio di Stato boccia l'aggiudicazione del Parco della Giustizia di Bari: errore nel calcolo dei punteggi. La graduatoria dell'appalto da 367 milioni va rifatta - facebook.com facebook

Bologna, Italia Nostra boccia Lepore (e la Soprintendenza) sul Piano per la cura del centro storico: «Promesse in ritardo» x.com