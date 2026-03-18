La Guardia di Finanza ha scoperto a Torre Annunziata una stamperia illegale di banconote false. Durante un'operazione, sono stati sequestrati denaro per un valore di diversi milioni di euro e un uomo è stato arrestato. L'intervento ha coinvolto un'ampia attività di controllo che ha portato alla scoperta dell’impianto clandestino. La rete illegale è stata smantellata grazie a questa operazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz della Guardia di Finanza a Torre Annunziata. Una vasta operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce una stamperia clandestina di banconote false a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. All’interno del locale sono state trovate e sequestrate banconote contraffatte per un valore superiore a 2,8 milioni di euro. Nel corso dell’intervento è stato arrestato il proprietario dell’immobile, ritenuto responsabile dell’attività illecita. Un laboratorio altamente organizzato. Il sito illegale era strutturato come un vero e proprio laboratorio professionale. Gli investigatori hanno rinvenuto numerose stampanti ink-jet e laser, tutte collegate a un computer dotato di software avanzati di grafica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, scoperta stamperia illegale di banconote: sequestro milionario e un arresto

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